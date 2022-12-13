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Новости 15:39

Смольный выделил еще почти полмиллиона рублей на коронавирусные выплаты медикам

фото ЗакС политика Смольный выделил еще почти полмиллиона рублей на коронавирусные выплаты медикам

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении медицинским работникам дополнительных средств из резервного фонда городского бюджета. Как сообщает пресс-служба Смольного, на поддержку сотрудников медучреждений, работающих и контактирующих с больными коронавирусом, выделили еще 464 894,5 рубля.

Ожидается, что эти деньги будут выплачены адресатам по итогам их работы в ноябре и декабре. Всего с начала года коронавирусные выплаты дошли до более  36 тысяч сотрудников городских медучреждений. В общей сложности за этот период они получили более 3,4 млн рублей в качестве дополнительной соцподдержки.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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