Смольный выделил еще почти полмиллиона рублей на коронавирусные выплаты медикам

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении медицинским работникам дополнительных средств из резервного фонда городского бюджета. Как сообщает пресс-служба Смольного, на поддержку сотрудников медучреждений, работающих и контактирующих с больными коронавирусом, выделили еще 464 894,5 рубля.

Ожидается, что эти деньги будут выплачены адресатам по итогам их работы в ноябре и декабре. Всего с начала года коронавирусные выплаты дошли до более 36 тысяч сотрудников городских медучреждений. В общей сложности за этот период они получили более 3,4 млн рублей в качестве дополнительной соцподдержки.