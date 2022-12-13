Петербургские градозащитники призвали коллег из других регионов жаловаться на действия РЖД

Снос краснокирпичного здания, относящегося к станции Санкт-Петербург-Витебская товарная, побудил градозащитников опубликовать открытое письмо. В тексте они жалуются на действия компании РЖД, которую они обвиняют в уничтожении исторической постройки между Обводным каналом и Боровой улицей. Авторы письма упоминают также главу СК Александра Бастрыкина, который в минувшее воскресенье потребовал от петербургских подчиненных разобраться в обстоятельствах сноса.

Градозащитники указывают, что хозяйственное здание 1903 года имело признаки объекта культурного наследия и что в КГИОП подано заявление о признании его таковым. Как минимум из этого следует то, что снос незаконен, поясняют авторы.

"Потери Петербурга в необъявленной войне РЖД истории города стабильны и невосполнимы. За последние годы были разрушены депо для омнибусов на ул. Шкапина, исторические интерьеры (с последующей заменой на пластик) объектов культурного наследия - вокзалов станций Удельная и Ланская, историческое служебное здание вокзала в Левашово", - вспоминают составители документа.

По их мнению, принадлежащие РЖД объекты в Ленобласти находятся в еще более плачевном положении, в связи с чем призывают активистов из других регионов активнее противостоять описываемой политике. Обращение подписано движениями "Живой город", "SOS снос", а также фондом "Голодай".

фото: SOS СПб СНОС / Telegram