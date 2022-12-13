Глава Литейного округа обратился в прокуратуру из-за постов депутата Трошина об ЛГБТ

Исполняющий обязанности главы МО "Литейный округ" Павел Дайняк ("Единая Россия") переслал в прокуратуру Центрального района Петербурга обращение гражданина, который пожаловался на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" в соцсетях депутата местного совета Сергея Трошина.

Скан письма муниципального главы, датированного 29 ноября, публиковали в консервативных чатах и Telegram-каналах. На это обратил внимание канал "Агентство.Новости".

В тексте своего обращения и. о. главы "Литейного округа" ссылается на запрет пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних, а также принятый Госдумой, но на тот момент еще не подписанный президентом закон о полном запрете "пропаганды ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений".

Дайняк подтвердил ЗАКС.Ру подлинность своего письма. Он отметил, что переслал обращение гражданина в соответствии с федеральным законодательством.

Депутат Трошин рассказал, что из прокуратуры его пока не тревожили.

- Понятно, что есть чего опасаться. Один раз, в 2020 году, на меня уже писали подобное обращение, когда я радужный флажок поставил на стол в муниципалитете. Тогда меня вызвали в полицию, я написал объяснение, и этим всё ограничилось. Посмотрим, что будет сейчас, - сообщил мундеп ЗАКС.Ру.

После того как 23 ноября законопроект о "ЛГБТ-пропаганде" прошел второе чтение, Трошин выложил в своем Telegram-канале с 441 подписчиком видео на эту тему. Под ним появилось более 1,5 тысячи комментариев. Значительную часть из них оставили гомофобы, которые, в частности, напоминали про Содом и Гоморру. По словам Трошина, один из комментаторов в той переписке пообещал пожаловаться руководству Литейного округа на контент депутата.