Единороссы намерены запретить бюджетным организациям пользоваться зарубежными хостингами

На рассмотрение Госдумы 13 декабря поступил законопроект о запрете операторам государственных, муниципальных информационных систем пользоваться услугами хостингов, не включенных в список одобренных правительством. Документ размещен в электронной базе Государственной думы.

Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и два его заместителя Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Все три парламентария входят во фракцию "Единая Россия".

Действие законопроекта относится к операторам государственных и муниципальных инфосистем, равно как инфосистем различных унитарных предприятий, учреждений и иных бюджетных организаций. Предполагается, что они "не должны допускать использования услуг провайдеров хостинга, не включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации". Критерии и порядок включения провайдеров в перечень определяются кабмином.

Как пишут законотворцы в пояснительной записке, "размещение отечественных информационных ресурсов на зарубежных площадках создает риски, связанные с возможностью нарушения работы государственных органов и бюджетных организаций недружественными государствами". Они предлагают в качестве альтернативных площадок "отечественные цифровые платформы, такие как "ГосОблако" и "ГосТех"". Мощности последних позволяют использовать их вместо зарубежных провайдеров хостинга, уверены депутаты.

Закон должен будет вступить в силу через год после официального опубликования, говорится в тексте.