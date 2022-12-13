Смольный выделил более полумиллиона рублей на архив журнала Harvard Business Review Russia

Администрация губернатора Петербурга собирается потратить на доступ к архиву онлайн-версии журнала Harvard Business Review Russia до 566 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 12 декабря. В базе должны быть материалы, выпускаемые под брендом "Большие идеи" до декабря 2023 года, и архив журнала Harvard Business Review Russia с января 2004 года по июль 2022 года.

Они должны быть представлены в формате PDF или HTML. Доступ к статьям должен осуществляться через сайт без авторизации в любое время суток.

Отметим, что летом редакция журнала заявила о прекращении работы в России. Сразу после закрытия создали проект "Большие идеи", который продолжает выпуск материалов. К нему также перешел архив прежнего издания. Журнал HBR выпускается Гарвардской школой бизнеса с 1994 года. В России локальная версия выходила с 2004 года.

Помимо покинувшего Россию Harvard Business Review, в Смольном ищут поставщика электронных версий книг, на которые готовы потратить до 846 тысяч рублей, и архива периодики за 1,3 млн рублей.

Константин Леньков