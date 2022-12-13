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Новости 17:03

Смольный выделил более полумиллиона рублей на архив журнала Harvard Business Review Russia

фото ЗакС политика Смольный выделил более полумиллиона рублей на архив журнала Harvard Business Review Russia

Администрация губернатора Петербурга собирается потратить на доступ к архиву онлайн-версии журнала Harvard Business Review Russia до 566 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 12 декабря. В базе должны быть материалы, выпускаемые под брендом "Большие идеи" до декабря 2023 года, и архив журнала Harvard Business Review Russia с января 2004 года по июль 2022 года.

Они должны быть представлены в формате PDF или HTML. Доступ к статьям должен осуществляться через сайт без авторизации в любое время суток.

Отметим, что летом редакция журнала заявила о прекращении работы в России. Сразу после закрытия создали проект "Большие идеи", который продолжает выпуск материалов. К нему также перешел архив прежнего издания. Журнал HBR выпускается Гарвардской школой бизнеса с 1994 года. В России локальная версия выходила с 2004 года.

Помимо покинувшего Россию Harvard Business Review, в Смольном ищут поставщика электронных версий книг, на которые готовы потратить до 846 тысяч рублей, и архива периодики за 1,3 млн рублей. 

Константин Леньков


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