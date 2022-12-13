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Под окнами "Невской ратуши" устроили пение частушек за малый бизнес

фото ЗакС политика Под окнами "Невской ратуши" устроили пение частушек за малый бизнес

Профсоюз "Наше право" устроил конкурс народных частушек с требованием к правительству Петербурга поддержать бизнес и промышленность. Итоги подвели у офиса комитета по промышленной политике в административно-деловом комплексе "Невская ратуша".

Судя по видео, которое представил профсоюз, несколько человек по очереди пели куплеты о нестационарных торговых объектах и кризисе. Организаторы конкурса раскритиковали инициативу городских властей о создании за бюджетный счет новой сети торговых павильонов.

"Малый бизнес больше всего пострадал и за время пандемии и вынужден напрягаться из последних сил, поддерживая наше правительство и нашу власть в это непростое и судьбоносное время. Печально отметить тот факт, что отдельные чиновники продолжают создавать условия для коррупции", - заявили в профсоюзе. 

Там отметили, что конкурс частушек был приурочен к ежегодному Форуму малого предпринимательства в Петербурге.

Фото: "Наше право"/YouTube


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