В следующем году начнется проектирование реставрации Ропшинского дворца

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал желательные сроки начала ремонтных работ в Ропшинском дворце (дворце Романовых), находящемся в аренде у компании "Роснефть". Следующий год посвятят проектированию работ, а в 2024 году региональное правительство уже хочет видеть старт реставрации, передает ТАСС.

"Недавно было совещание, мы до конца года должны решить ряд вопросов, связанных с "красными" линиями, кадастровыми участками, переносом охранных зон", - добавил Дрозденко.

Он отметил, что нефтяная компания уже прикладывала усилия к восстановлению памятников в области: имеется в виду реставрация монастыря на острове Коневец.

"Мы видим, что партнеру такой объем работ по силам", - счел глава региона, добавив, что в Ропше находится дворец "с изюминкой".

Построенный при Петре I, дворец Романовых известен тем, что в нем при загадочных обстоятельствах скончался свергнутый незадолго до того император Петр III. В последние десятилетия памятник архитектуры XVIII пребывает в запустении.