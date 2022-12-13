Впервые с начала пандемии петербуржцы смогут летать напрямую в Таиланд

Управляющая аэропортом Пулково компания "Воздушные ворота Северной столицы" объявила о возобновлении прямых рейсов из Петербурга в Таиланд. Авиасообщение на этом направлении отсутствовало с марта 2020 года по причинам, связанным с пандемией коронавируса.

Купить билет на рейс можно будет только в рамках туристического пакета услуг. Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AZUR Air будет вылетать раз в 11-12 дней и связывать Петербург с Пхукетом.

Вместе с тем, с 28 декабря увеличится частота рейсов в Дубай, которые передадут от компании Emirates компании "Россия": в столицу ОАЭ самолеты начнут летать по четыре раза в неделю.