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Новости 18:32

Сторонницы "естественной красоты" испортили картину в "Севкабель порту"

фото ЗакС политика Сторонницы "естественной красоты" испортили картину в "Севкабель порту"

Две противницы использования косметики и пластических операций провели акцию на территории петербургского общественного пространства "Севкабель порт". Активистки облили картину "Венера", выставленную на экспозиции "Найти Бэнкси", средством против угрей, сообщает издание 78.ru. Во время порчи произведения звучал слоган "Стоп косметика".

"От полиции воздержались. Получилось договориться мирным путем", - рассказали журналистам представители "Севкабель порта".

Пока неизвестно, потребуется ли полотну реставрация: это зависит от точного состава средства, вылитого на него.

Отметим, что нынешней осенью в различных европейских городах в результате подобных акций прямого действия пострадали несколько картин. В числе прочего, пострадали полотна Густава Климта и Винсента ван Гога.

фото: НАЙТИ БЭНКСИ | выставка СПб / ВКонтакте


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