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Новости 19:16

Петербург принял более тридцати новых автобусов для обслуживания Колпино

фото ЗакС политика Петербург принял более тридцати новых автобусов для обслуживания Колпино

В Петербург поступило 33 новых низкопольных автобусов, которые взяло на баланс ГУП "Пассажиравтотранс", о чем сообщает комитет по транспорту. Прибывшую партию задействуют в Колпинском районе, для более интенсивной связи городской окраины со станциями метро. Автобусы большой вместимости (до 97 человек) будут обслуживать маршруты № 115 и № 326, которые возят жителей района до станций метро "Рыбацкое" и "Купчино" соответственно.

Новые транспортные средства приспособлены для маломобильных пассажиров и оборудованы системой, контролирующей физическое состояние водителя, что позволяет снижать риски ДТП.

Всего с начала года предприятие закупило 429 пассажирских автобусов. Это стало возможным благодаря корректировке бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.


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