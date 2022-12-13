В социальные и медицинские учреждения Петербурга вернули масочный режим

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, возвращающее обязательное ношение масок для сотрудников и посетителей ряда учреждений. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности", - говорится в нем.

Кроме того, маски обязали носить в стенах амбулаторных и стационарных медучреждений.

В Петербурге также с 13 декабря прекращается плановая госпитализация несовершеннолетних и допуск посетителей в стационары и закрытые учреждения за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами.

Новые меры продиктованы резким скачком заболеваемости гриппом и другими ОРВИ: за неделю эпидемический порог оказался превышен на 76%.