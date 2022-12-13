ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:26

В социальные и медицинские учреждения Петербурга вернули масочный режим

фото ЗакС политика В социальные и медицинские учреждения Петербурга вернули масочный режим

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, возвращающее обязательное ношение масок для сотрудников и посетителей ряда учреждений. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности", - говорится в нем.

Кроме того, маски обязали носить в стенах амбулаторных и стационарных медучреждений.

В Петербурге также с 13 декабря прекращается плановая госпитализация несовершеннолетних и допуск посетителей в стационары и закрытые учреждения за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами.

Новые меры продиктованы резким скачком заболеваемости гриппом и другими ОРВИ: за неделю эпидемический порог оказался превышен на 76%.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама