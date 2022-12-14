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Новости 9:58

Смольный ищет подрядчика для ремонта участка Свердловской набережной

фото ЗакС политика Смольный ищет подрядчика для ремонта участка Свердловской набережной

Власти Северной столицы объявили конкурс на капитальный ремонт участка Свердловской набережной от Малоохтинского моста до улицы Ватутина, соответствующий лот появился на портале госзакупок. Стартовая цена подряда — 823,7 млн рублей.

Победителя выберут 10 января 2023 года. Уточняется также, что ранее проектная документация по проведению ремонтных работ была одобрена Главгосэкспертизой.

Финансирование работ разделят на два этапа: в 2023 году подрядчику предоставят 315,5 млн рублей, а в 2024-м — 510 млн рублей. Комплекс мер по обновлению участка Свердловской набережной будет оплачен за счёт целевой субсидии ГБУ "Мостотрест".

Капитальный ремонт следует выполнить в срок до 15 октября 2024 года.


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