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Из-за прорыва трубы с кипятком у метро "Улица Дыбенко" пострадали четыре человека

фото ЗакС политика Из-за прорыва трубы с кипятком у метро "Улица Дыбенко" пострадали четыре человека

Минувшим вечером, 13 декабря, четыре человека обварили ноги из-за прорыва трубы с кипятком у станции петербургского метро "Улица Дыбенко", передаёт "Фонтанка".

Всех пострадавших доставили в больницу в каретах скорой помощи. После необходимых процедур троих отпустили домой.

В компании "Теплосеть" сообщили, что петербуржцы угодили в лужу с кипятком возле дома № 26 по улице Дыбенко.

"Им оказана медицинская помощь. Представители "Теплосети" окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации", — отчитались в компании.

Прорыв у станции "Улица Дыбенко" произошёл накануне вечером. По состоянию на утро среды, 14 декабря, специалисты "Теплосети" заменили 8 метров трубы на участке.


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