Депутаты Петербурга обратились к Котякову по вопросу собак-проводников

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило обращение к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой установить денежное содержания собак, утративших качества проводников. Касается инициатива животных, которые продолжают жить у инвалидов, уточняется в документе. Депутаты предложили внести соответствующие изменения в постановление правительства России о правилах обеспечения инвалидов собаками-проводниками.

Парламентарии со ссылкой на правила отметили, что люди имеют право оставить себе животное, после потери им профессиональных качеств. При этом, не у всех инвалидов есть возможность содержать собак, считают депутаты.

"Расставание с собакой, которая стала близким другом, невозможность воздать добром за добро крайне мучительно и тяжело для людей, имеющих I группу инвалидности. Инвалиды по зрению рассказывают нам о таком сложном и морально тяжелом выборе", - сказано в обращении ЗакСа.

Депутаты считают, что решение этого вопроса - критерий социальной зрелости общества. Сколько в России или Петербурге таких собак, в обращении не уточняется.

София Саттарова