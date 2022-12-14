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Новости 10:52

Петербургские депутаты предлагают Госдуме ввести соцвыплаты для ветеранов СВО

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предлагают Госдуме ввести соцвыплаты для ветеранов СВО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении одобрили инициативу о федеральном законе о преимущественном праве на получение социальной выплаты для покупки или строительства жилья ветеранам всех боевых действий. Сейчас такая мера предусмотрена только для участников боевых действий в Афганистане.

Авторы документа - депутаты от "Единой России" Игорь Высоцкий, Елена Киселева и Анастасия Мельникова. Они подготовили законопроект еще в конце 2021 года, но его не рассматривали. Осенью 2022 года парламентарии изменили пояснительную записку к документу, добавив туда упоминание специальной военной операции:

"Все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране".  

По мнению депутатов, на соцзащиту имеют право все ветераны. Им необходимо создавать условия, которые обеспечат достойную жизнь, активную деятельность, "почет и уважение в обществе", отметили парламентарии.

София Саттарова


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