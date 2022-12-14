Депутаты Петербурга расширили меры поддержки сельхозпроизводителей

Петербургский парламент 14 декабря в окончательном чтении принял законопроект о поддержке сельхозпроизводителей. Согласно документу, к вариантам поддержки добавляется еще один пункт - меры, направленные на "защиту интересов отечественных организаций оптового продовольственного комплекса" Петербурга.

Соавтор документа, депутат от "Единой России" Всеволод Беликов, представляя проект закона в первом чтении, не уточнил, какие именно меры имеются в виду. Он отметил, что речь идет о финансовой, информационной и консультационной поддержке.

Беликов добавил, что авторы документа не подразумевают какой-то конкретный проект. Это возможность установления новых мер поддержки, сказал депутат.

София Саттарова