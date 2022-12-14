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Новости 10:57

Порядок и сроки подписания актов капремонта будет устанавливать правительство Петербурга

фото ЗакС политика Порядок и сроки подписания актов капремонта будет устанавливать правительство Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 14 декабря в третьем чтении приняло законопроект об изменении норм о капитальном ремонте. Согласно документу, акт приемки работ по капремонту многоквартирного дома должны подписать уполномоченный орган и представитель жильцов.

Также законопроект прописывает, что порядок и сроки подписания документов устанавливает правительство города. Оно же ответственно за определение порядка взаимодействия всех сторон.

Ранее часть депутатов предлагало закрепить за ЗакСом право устанавливать порядок и сроки подписания актов приемки. Большинство депутатов от такой идеи отказались.

София Саттарова


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