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Депутаты решили пояснить в законе, что такое "сексуальные услуги"

фото ЗакС политика Депутаты решили пояснить в законе, что такое "сексуальные услуги"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили поправки к своей федеральной инициативе по изменению закона о рекламе. Депутаты предлагают коллегам из Государственной думы ввести штрафы за рекламу сексуальных услуг. 

Изначально авторами документа выступили депутаты от "Единой России" Денис Четырбок и Павел Крупник. Позже к соавторству решил присоединиться их однопартиец Всеволод Беликов

Все трое подали поправку к документу. В ней депутаты решили пояснить, что такое сексуальные услуги:

"Сексуальных услуг, то есть полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения". 

Большинством голосов поправку одобрили. Документ в Госдуме должен будет презентовать Крупник. 

Другим законопроектом парламентарии предложили штрафовать за распространение рекламы сексуальных услуг. Физические лица должны будут заплатить 25-50 тысяч рублей, должностные - 50-100 тысяч рублей, а юридические - 100-500 тысяч рублей. 

Оба документа на заседании 14 декабря приняли в целом. По последнему законопроекту один из депутатов проголосовал против. Спикер ЗакСа Александр Бельский предположил, что в зале заседаний есть один "защитник" древнейшей профессии. 

 

София Саттарова


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