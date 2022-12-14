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Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать часть Никольского рынка

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать часть Никольского рынка

Комплекс зданий в Петербурге, образующий исторический памятник "Сельдяной ряд Никольского рынка", привлек внимание прокуратуры. Как сообщается на сайте ведомства, силовики совместно с представителями КГИОП установили, что заброшенные здания ненадлежащим образом содержатся собственником. В качестве последнего выступает ГБУК "Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих". Речь идет о зданиях по адресу Кустарный переулок, 3-5.

Руководство библиотеки получило прокурорское представление: пользователя объекта обязали провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Здания рынка продолжают разрушаться, что коснулось и фасада, и декоративных элементов.


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