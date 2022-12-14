Пнувший и сделавший подсечку полицейскому петербуржец предстанет перед судом

Петербуржец, в отношении которого возбуждено уголовное производство по статье о применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК), предстанет перед судом. Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего местного жителя.

Как установили следователи, в середине ноября текущего года молодой человек устроил дебош на лестничной площадке дома № 24 по Хасанской улице. Мужчина орал на соседей матом и в целом вёл себя вызывающе. В итоге на место прибыл наряд полиции.

Петербуржец, между тем, оказаться в отделе не желал, поэтому на визит силовиков отреагировал агрессивно. "Стал прогонять их, пнул одного из полицейских по ногам и, сделав подсечку, уложил на пол", - информирует пресс-служба городской прокуратуры.

Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд Петербурга.