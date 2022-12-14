Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных

Глава Минцифры Максут Шадаев с трибуны Государственной думы предложил наказывать компании, допускающие утечки персональных данных клиентов или сотрудников, взысканием оборотных штрафов. Справедливым ему представляется штрафовать нарушителей на сумму, равную трем процентам от годовой выручки. Соответствующий законопроект министерство уже подготовило. Предлагаемую меру воздействия чиновник расценивает как серьезную, допуская в отдельных случаях менее строгий подход.

"Смягчающим обстоятельством будет являться, если компания аттестовала и сертифицировала всю свою инфраструктуру, усилила меры безопасности, в добровольном режиме продемонстрировала, что инвестиции в средства защиты сделаны, — максимально всё, что можно было предпринять", - приводит фрагмент выступления Шадаева "Интерфакс".

Вторым смягчающим условием станет факт урегулирования компанией конфликта с двумя третями пострадавших граждан в досудебном порядке. Чиновник подчеркнул, что при написании законопроекта у его коллег не было мотивации собрать в дальнейшем как можно больше средств в бюджет.