Эсеры хотят в разы сократить предельный срок ответа госорганов на обращения по поводу СВО

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла на рассмотрение депутатов законопроект, который предусматривает сокращение максимального срока чиновничьих ответов, связанных с военной спецоперацией на Украине. Вместо месяца социалисты хотят оставить госслужащим всего пять дней на ответ.

По мнению лидера партии Сергея Миронова, вопросы, касающиеся обмундирования, выплат и снабжения военнослужащих продовольствием требуют значительно более оперативной реакции, чем российское право позволяет сегодня.

"Проведение специальной военной операции обнажило застарелую проблему, связанную с несовершенством российских законов, которые позволяют чиновникам медлить с ответами на обращения граждан", - приводит слова политика его пресс-служба.

Миронов отметил, что нынешний порядок ответов наиболее наглядно показал свою несостоятельность в первые дни и недели с момента объявления частичной мобилизации.