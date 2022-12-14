Петербургские "яблочники" просят Беглова включить "Сад на Неве" и сквер в Кузнечном переулке в перечень ЗНОП

Депутаты фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов и Борис Вишневский обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой включить "Сад на Неве" и безымянный сквер в Кузнечном переулке в перечень ЗНОП.

Парламентарии напомнили, что зелёную зону на Смольнинской набережной вычеркнули из ЗНОП в 2019 году. Тогда на месте сада планировалось возвести комплекс зданий Верховного суда РФ. Позднее стройку решили перенести на Тучков буян, в связи с чем "основания для исключения "Сада на Неве" из перечня территорий ЗНОП городского значения отпали".

Безымянный сквер, расположенный между домом 2/5 по улице Достоевского и домом 9/27 по Кузнечному переулку, также исключили из списка зелёных насаждений общего пользования. Там должны построить новое здание музея им. Достоевского.

Территория в 2019 году прошла через процедуру инвентаризации. Рабочая группа, проводившая её, постановила, что сквер следует оставить в перечне ЗНОП местного значения с корректировкой границ и площади. Этого, впрочем, не случилось. Не помогли и обращения Вишневского по данному вопросу.

"Поскольку обеспеченность Центрального района Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений по-прежнему ниже норматива, вызывает крайнее недоумение отсутствие "Сада на Неве" и уличной части сквера в Кузнечном переулке в перечне территорий, предлагаемых администрацией к возвращению в перечень ЗНОП", - обращаются "яблочники" к Беглову.

Также в своём письме городскому главе депутаты просят его не исключать из списка ЗНОП ещё семь безымянных "зелёных" территорий.