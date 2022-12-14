ЗакС в первом чтении одобрил инициативу по закону об аттракционах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 14 декабря в первом чтении одобрило законодательную инициативу по федеральному закону об аттракционах. Авторами проекта закона выступают депутаты от "Единой России" Константин Чебыкин, Антон Рудаков и Денис Четырбок.

В документе прописываются полномочия органов власти по работе в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. В частности, правительство России обязано установить общие требования к контролю за работой аттракционов, их техническим характеристикам и другое.

Депутат Чебыкин отметил, что в стране нет единых норм действия аттракционов. В разных регионах разрозненные нормы трактуют по-разному, а в ряде субъектов созданы свои законы — региональные нормы противоречат друг другу, заявил парламентарий.

Представитель Ростехнадзора Петербурга заявил, что в настоящий момент их ведомство не может самостоятельно запретить работу неисправного оборудования. Для этого приходится обращаться в другие органы, а это занимает время и приводит к появлению пострадавших, уточнил чиновник. По его словам, федеральный закон необходим для качественного контроля за аттракционами.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался, почему в документе нет ничего о доступности территорий для маломобильных групп населения. Чебыкин заявил, что рассматривались все аспекты — позже будут разработаны внутренние регламенты. Депутат от "Единой России" Наталья Астахова отметила несколько недостатков в документе и поинтересовалась, не стоит ли его доработать перед принятием. Чебыкин на это заявил, что на поправки авторы законопроекта хотят взять два месяца и приглашают всех желающих присоединиться к работе над бумагой.

За проект закона проголосовал 41 депутат. Решили воздержаться 4 парламентария, а против проголосовал один депутат.

София Саттарова / фото: Unsplash