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Новости 12:22

Депутаты ЗакСа намерены поменять в законе "собак-поводырей" на "собак-проводников"

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа намерены поменять в законе "собак-поводырей" на "собак-проводников"

Петербургский парламент на заседании 14 декабря рассмотрел в первом чтении законопроект об изменении закона об административных правонарушениях. Авторы документа — депутаты от "Единой России" Елена Киселева, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.

Предложения касаются не введения новых норм, а уточнения терминологии. Парламентарии хотят поменять слово "собак-поводырей" на "собак- проводников". 

В материалах к законопроекту депутаты сообщили, что петербургский документ приводится в соответствие с федеральным. В октябре на федуровне ввели в закон новое понятие "собака-проводник", добавили парламентарии. Они уточнили, что под этим термином понимается "собака с комплектом снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан документ, подтверждающий ее специальное обучение (паспорт установленного образца на собаку-проводника)". 

 

София Саттарова


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