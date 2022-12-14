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Суд обязал комздрав купить петербурженке дорогостоящее лекарство

фото ЗакС политика Суд обязал комздрав купить петербурженке дорогостоящее лекарство

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к комитету по здравоохранению, передает объединенная пресс-служба городских судов. Ведомство обвинило чиновников в бездействии на основании того, что жительница города Ирина Василевич не смогла добиться от них получения лекарства.

Речь идет о препарате под названием "Иммуноглобулин человеческий нормальный", на получение которого Василевич имела право. Его стоимость составляет 138,6 тысяч рублей. В аптеке жизненное важное лекарство петербурженка найти не смогла, тогда как чиновники ей ничем не помогли.

Суд взыскал с комитета полную стоимость препарата, а также пять тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.


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