В 2023 году в Выборгском районе под Поклонногорским путепроводом обустроят скейт-площадку

На территории Выборгского района появится новая скейт-площадка, передаёт "Петербургский дневник". Спортивная зона разместится под Поклонногорским путепроводом. По замыслу властей, обустроить площадку должны до конца 2023 года.

На участке в 2,5 тысячи кв. метров установят спортивный инвентарь и велопарковки, проложат пешеходные дорожки, построят туалет.

На площадке предполагается зонирование: для продвинутых скейтеров обустроят 600 кв. метров, для любителей – 800 кв. метров, а для новичков – 700 кв. метров.

Также на месте появятся тренажёры и баскетбольная площадка.

"Реализация проекта идет уже сейчас. В данный момент он находится на согласовании в Комитете по градостроительству и архитектуре. Начало и окончание строительства запланированы на 2023 год", – поделились в администрации Выборгского района.

Фото: администрация Выборгского района