В Петербурге за 2022 год стало больше вакансий для мужчин

По ситуации на начало декабря по сравнению с прошлогодними показателями в Петербурге заметно вырос спрос на "мужские" профессии, следует из исследования HeadHunter.

В сфере "строительство и недвижимость" вакансий стало больше на 15,5%, в "инсталляции и сервисе" — на 32,2%, в "рабочем персонале" — на 2%.

"Начиная с июня, наблюдался постепенный подъём активности работодателей. Нынешний подъём во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников", - отметила главный эксперт hh по рынку труда Наталья Данина.

По ее наблюдениям, в целом, рынок труда научился подстраиваться под новые "шоки", и каждое новое потрясение делает его сильнее.

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