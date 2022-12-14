Петербургские чиновники ожидают нехватку IT-специалистов в следующем году

В Смольном определили профессии, в представителях которых рынок будет сильнее всего нуждаться в 2023 году, пишет РБК Петербург со ссылкой на главу комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко.

По прогнозу его коллег, в наибольшем дефиците будут IT-специалисты: их нехватку оценивают в 17,4 тысяч человек. Далее следуют профессионалы в области строительства (5 тысяч человек), машиностроения (5 тысяч человек) и транспорта (4,3 тысяч человек).

"Может быть, реальной корректировке подвергнутся цифры, связанные с машиностроением. Потому что сюда попадают много предприятий оборонно-промышленного комплекса, и там сейчас спрос на работников очень быстро растет" - отметил Чернейко.

Из слов чиновника следует, что в целом трудоспособных людей городу хватает и проблема состоит именно в конкретных специалистах.