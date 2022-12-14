За год реальные зарплаты петербуржцев упали на 2,7%

Замглавы комитета Смольного по труду и занятости Елена Замышляева сообщила, что за первые девять месяцев нынешнего года зарплаты петербуржцев в реальном выражении снизились. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они стали меньше на 2,7%. Отрицательная динамика, согласно официальной статистике, фиксируется комитетом впервые с 2015 года.

"Мы понимаем, что уровень инфляции идёт опережающими темпами до настоящего момента. <...> Надеемся, что по итогу года мы на что-то положительное выйдем", - приводит рассказ чиновницы РБК Петербург.

При этом номинальные зарплаты в среднем выросли на год на 10,9% и составили 81,5 тысяч рублей. Именно столько начисляется, по словам Замышляевой, среднестатистическому петербуржцу до вычета НДФЛ.