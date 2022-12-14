Осуждённый на 18 лет колонии экс-замглавы УФСИН Мойсеенко помещён в СИЗО по новому делу

Городской суд Петербурга продлил срок содержания в СИЗО фигуранта разбирательства о хищениях при возведении "Крестов-2", экс-замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Речь идёт о новом уголовном деле по статье о растрате ( ч. 4, ст. 160 УК РФ), известили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Под стражей Мойсеенко предстоит пробыть в течение ближайших 3 месяцев - до 15 марта.

О необходимости содержания бывшего фсиновца в СИЗО ходатайствовала сторона следствия, которая указывала на то, что Мойсеенко может повлиять на участников разбирательства либо уничтожить доказательства.

Адвокат подсудимого против подобной меры пресечения возражал, указывая, что пролонгировать срок ареста не имеет смысла, поскольку Мойсеенко уже отбывает наказание и "как сидел в СИЗО, так и будет сидеть".

По версии следствия, в 2015-2016 году Мойсеенко вступил в преступный сговор с другим участником процесса по фамилии Кудрин. Вдвоём они решили растратить средства бюджета УФСИН. Путём оформления документов, подтверждавших поставку коммуникаторов и источников бесперебойного питания для одного из городских СИЗО, фигуранты получили 7,1 млн рублей. Оборудование при этом поставлено не было.

Некто Кудрин, по данным суда, пребывает в США. Его объявили в розыск.

В августе Ленинградский облсуд приговорил Мойсеенко к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН. По совокупности дел в колонии строгого режима Мойсеенко проведёт 18 лет, он лишен звания полковника внутренней службы.