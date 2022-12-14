В 2022 году в Петербурге "лежачие" полицейские появились по 104 адресам

В петербургском комитете по транспорту подвели промежуточные итоги 2022 года, информирует пресс-служба Смольного. В городе согласно заданному графику завершили плановую модернизацию светофоров. Работы провели в десяти района по 23 адресам.

Все оборудование соответствует современным нормам и стандартам.

"Для пешеходов с нарушением зрения установлены устройства звукового сопровождения, для родителей с колясками - занижен бордюрный камень у пешеходных переходов", - отчитались в комтрансе.

В текущем году по разным адресам специалисты заменили либо установили: свыше 260 транспортных светофоров, более 200 пешеходных светофоров, более 240 стоек, не менее тысячи знаков ПДД и другое.

Кроме того, по 104 адресам на асфальтовом полотне были установлены "лежачие" полицейские.