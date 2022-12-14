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Новости 18:32

Депутат Нилов в шутку пообещал ракеты мальчику из Киева

фото ЗакС политика Депутат Нилов в шутку пообещал ракеты мальчику из Киева

Думская фракция "Справедливая Россия - За правду" приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний". Ее участник должен сорвать с елки листок с пожеланием ребенка к Новому году и постараться исполнить его.

Петербургский депутат Олег Нилов перед тем как зачитать доставшееся ему пожелание решил пошутить. Видео с его юмореской выложил Telegram-канал RTVI.

"Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка конечно такая", - сказал Нилов, прочитав листок.

Нилов представляет в Госдуме Петербург. Занимает должность первого заместителя руководителя фракции СРЗП.

Фото: RTVI


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