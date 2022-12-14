Суд прекратил дело об отравлении детей хлоркой в купчинском бассейне

Фрунзенский районный суд Петербурга прекратил производству по делу об отравлении детей хлором в бассейне Fitness House на улице Ярослава Гашека, возбужденному два года назад. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) закрыли за истечением сроков давности. Его основным фигурантом был представитель ООО "Строительная компания Н-групп" Сергей Ермолаев.

Следствие сочло, что Ермолаев не проверил качество воды в бассейне, в результате чего пятерым детям с отравлением хлоркой потребовалась госпитализация. Нанесенный их здоровью вред медики расценили как легкий.