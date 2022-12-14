В России продолжают дорожать овощи и фрукты

Росстат рассмотрел изменения цен на потребительском рынке за неделю с 6 декабря по 12 декабря. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,19% (на прошлой неделе рост был отмечен на уровне 0,58%). Инфляция с начала года, по версии Росстата, составила уже 11,86%.

Наиболее ощутимый рост в розничной цене вновь показала сезонная продукция: огурцы (+8,21%), свекла (+2,78%), морковь (+2,33%), лук (+1,67%), капуста (+1,63%) и яблоки (+1,55%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю гречка (-1,57%), сахар (-1,38%), мясные консервы для детского питания (-0,78%), соль (-0,51%), подсолнечное масло (-0,48%) и курица (-0,43%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали дизельное топливо (+0,65%), спички (+0,33%), прокладки (+0,27%), мужские носки (+0,23%), сигареты (+0,15%) и стиральный порошок (+0,14%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,65%, а продовольственная — 10,9%.