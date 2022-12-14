Бывший петербургский полицейский получил девять лет колонии по делу о взятке

Невский районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима и лишил звания майора полиции Александра Сухих, признанного виновным в совершении экономического преступления. Как сообщает прокуратура Невского района, бывшего силовика осудили за получение взятки в размере 140 тысяч рублей и 950 долларов, имевшее место в августе 2019 года.

Сухих инкриминировали две статьи - получение взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). По версии следствия, экс-полицейский получил коррупционные деньги за незаконное освобождение гражданина из-под стражи. В результате действий Сухих находившийся под уголовным преследованием россиянин смог скрыться от суда и не отбыл полагавшееся ему наказание.

Приговор пока не вступил в законную силу.