"Яблочное" руководство МО "Остров Декабристов" организовало школьную экскурсию по танковому парку

Руководство МО "Остров Декабристов" инициировало поездку учащихся школы №16 Василеостровского района в танковый парк "Стальной десант", о чем сообщает медиапроект "Ротонда". Представители самой школы рассказали об этом еще на прошлой неделе: школьников учили разбираться в видах артиллерии и стрелкового оружия, а также сделали их участниками реконструкторского "освобождения Москвы".

В описанном сюжете обращает на себя внимание то, что возглавляющий муниципальное образование депутат Алексей Захаров избрался в совет от партии "Яблоко", которая последовательно критикует военную спецоперацию на Украине. Противоречие между экскурсией по танковому парку и пацифистской риторикой партии глава округа в беседе с журналистами не смог прокомментировать.