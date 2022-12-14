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Муниципал 21:04

"Яблочное" руководство МО "Остров Декабристов" организовало школьную экскурсию по танковому парку

фото ЗакС политика "Яблочное" руководство МО "Остров Декабристов" организовало школьную экскурсию по танковому парку

Руководство МО "Остров Декабристов" инициировало поездку учащихся школы №16 Василеостровского района в танковый парк "Стальной десант", о чем сообщает медиапроект "Ротонда". Представители самой школы рассказали об этом еще на прошлой неделе: школьников учили разбираться в видах артиллерии и стрелкового оружия, а также сделали их участниками реконструкторского "освобождения Москвы".

В описанном сюжете обращает на себя внимание то, что возглавляющий муниципальное образование депутат Алексей Захаров избрался в совет от партии "Яблоко", которая последовательно критикует военную спецоперацию на Украине. Противоречие между экскурсией по танковому парку и пацифистской риторикой партии глава округа в беседе с журналистами не смог прокомментировать.


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