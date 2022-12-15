Петербургские младшеклассники закончат учебу к 20 декабря из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

Свыше 70 тысяч школьников заразились ОРВИ и гриппом в Петербурге и их количество продолжает расти, рассказала вечером 14 декабря вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице во "ВКонтакте". По ее словам, на дистанционное обучение к настоящему моменту перешли 244 класса в 71 школе города.

По словам чиновницы, дети лидируют по количеству госпитализаций в этом сезоне. "Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от семи до 10 лет — в общем количестве болеющих детей их около 70 %", — отметила она.

Вопрос борьбы с заболеваемостью ОРВИ и гриппом обсуждался на совещании с главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой и директорами школ и детских садов, рассказала Потехина. Участники договорились о том, что к 20 декабря ученики с первого по четвертый класс должны прекратить обучение по программе второй четверти, а младшая школа перейдет на работу в режиме дополнительного образования.

"Всем детям будут выставлены оценки. И по желанию родители могут забрать их на ранние каникулы. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов семьи", — указала Потехина.

Детсады будут работать в обычном режиме, однако усилят контроль на входе. Школьники с пятого по 11 класс также продолжат обучение в стандартном режиме. При этом, если количество заболевших в классе детей превысит 20 %, его должны перевести на удаленный режим сроком не менее одной недели.

Накануне глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о начале эпидемии ОРВИ и гриппа в городе. По его словам, эпидпорог за последнюю неделю оказался превышен на 76 %.

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