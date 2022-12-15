"Известия": Минпромторг подготовит список непродовольственных товаров первой необходимости

Минпромторг занялся подготовкой списка непродовольственных товаров первой необходимости, сообщили 15 декабря "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Как объяснили в министерстве, перечень необходим для распределения государственной поддержки среди отечественных производителей.

Список формируется по поручению главы Минпромторга Дениса Мантурова. Это не первый такой перечень, первые попытки его создания относятся к 2020 году и связаны с пандемией коронавируса. В то же время предполагается, что он будет более долгосрочным.

В ФАС полагают, что появление списка товаров может благотворно сказаться на ценообразовании на розничном рынке. Служба готовит проект постановления правительства, которое бы позволило регионам заключать соглашения с торговыми сетями и фиксировать наценки на социально значимые товары.

"Регионы самостоятельно будут определять, необходимо ли им подписывать такие соглашения и на какие позиции товаров из перечней", — приводят "Известия" комментарий ФАС.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства специалисты ФАС указывают на то, что сейчас государство способно контролировать цену только лишь базового набора продуктов. При появлении аналогичного перечня непродовольственных товаров появится возможность снижения наценки и на них.