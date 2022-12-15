Смольный готовит выплаты ветеранам к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда Смольный намерен провести единовременные выплаты ряду категорий горожан, следует из проекта соответствующего постановления, опубликованного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

В зависимости от категории граждан величина выплат будет отличаться. По 10 тысяч рублей предполагается выделить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам, работавшим на объектах ПВО, на строительстве объектов оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, а заодно и членам экипажей торгового флота, интернированных в портах третьих государств с началом войны.

Также по 10 тысяч рублей полагается узникам фашистских концлагерей и гражданам, проработавшим в тылу не менее полугода, рожденным в Ленинграде во время блокады, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Жителю осажденного Севастополя".

По пять тысяч рублей Смольный планирует выделить вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также инвалидов и участников ВОВ. Аналогичную сумму получат граждане, рожденные до 3 сентября 1945 года.