Правительство назначило главу единого Фонда пенсионного и социального страхования

Сергей Чирков возглавит единый Фонд пенсионного и социального страхования, сообщила 15 декабря пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить Чиркова Сергея Александровича председателем Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте документа.

Как отмечается, Чирков ранее трудился на различных должностях в Фонде социального страхования, а с 2001 года приступил к работе в Пенсионном фонде. В июле 2022 года он был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления фонда.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет свою работу с 1 января 2023 года, он появится в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"