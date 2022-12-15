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Новости 11:13

Россия намерена на полгода продлить запрет на въезд грузовиков из стран ЕС

фото ЗакС политика Россия намерена на полгода продлить запрет на въезд грузовиков из стран ЕС

Российские власти планируют продлить на шесть месяцев действие запрета на въезд в страну грузовиков из стран Евросоюза, сообщил 15 декабря РБК со ссылкой на осведомленные источники. В этом случае срок действия запрета продлится до 30 июня 2023 года.

Запрет на въезд грузовиков из ЕС был установлен правительством 30 сентября в соответствии с опубликованным днем ранее указом президента. Мера предполагает невозможность осуществления международных грузоперевозок с использованием автотранспорта из стран, запретивших пускать на свою территорию грузовики из России. Действие запрета рассчитано до конца 2022 года, под него попадают страны ЕС, Великобритания, Норвегия и Украина.

О возможности продления запрета сообщала пресс-служба правительства 5 декабря, однако информации о сроках не поступало. Как пишет РБК, решение о пролонгации действия меры до конца июня было принято в ходе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Представитель последнего переадресовал вопросы РБК в Минтранс и Минпромторг, но там не стали давать комментарии.

Фото: pixabay


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