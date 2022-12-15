Россия намерена на полгода продлить запрет на въезд грузовиков из стран ЕС

Российские власти планируют продлить на шесть месяцев действие запрета на въезд в страну грузовиков из стран Евросоюза, сообщил 15 декабря РБК со ссылкой на осведомленные источники. В этом случае срок действия запрета продлится до 30 июня 2023 года.

Запрет на въезд грузовиков из ЕС был установлен правительством 30 сентября в соответствии с опубликованным днем ранее указом президента. Мера предполагает невозможность осуществления международных грузоперевозок с использованием автотранспорта из стран, запретивших пускать на свою территорию грузовики из России. Действие запрета рассчитано до конца 2022 года, под него попадают страны ЕС, Великобритания, Норвегия и Украина.

О возможности продления запрета сообщала пресс-служба правительства 5 декабря, однако информации о сроках не поступало. Как пишет РБК, решение о пролонгации действия меры до конца июня было принято в ходе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Представитель последнего переадресовал вопросы РБК в Минтранс и Минпромторг, но там не стали давать комментарии.

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