Госдума упростила требования к маркировке книг

Депутаты Государственной думы сразу во втором и третьем чтении приняли закон об упрощении возрастной маркировки для книг и произведений искусства, сообщило 15 декабря ТАСС. Инициатива упраздняет маркировку 0+, 6+, 12+ и 16+, сохраняя при этом 18+.

Вместо промежуточных маркировок на книгах, афишах, билетах и на экранах перед киносеансами разрешается использовать указание о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом". Допустимы общие формулировки, такие как "для семейного чтения", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей" и тому подобные.

Закон постулирует, что книги из школьной программы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Аналогичным образом запрещается возрастная маркировка для религиозных книг, таких как Библия, Коран, Танах и Ганджур. Ограничения на распространение среди несовершеннолетних произведений под маркировкой "18+" сохраняются.