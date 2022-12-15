Мобилизованным петербуржцам и их семьям будут оказывать бесплатную юрпомощь

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок ("Единая Россия") рассказал о новой законотворческой инициативе, которая предполагает оказание бесплатной юридической помощи мобилизованным горожанам, а также членам их семей.

Проект соответствующего закона уже внесён на рассмотрение горпарламента. Одобрить депутаты его должны до конца 2022 года, уточнил, как соавтор документа, Четырбок.

Кроме мобилизованных, на безвозмездную юрпомощь смогут также претендовать добровольцы СВО и члены их семей. Юристы будут консультировать военнослужащих по правовым вопросам, помогать составлять заявления, ходатайства, представлять их интересы в судах.

"Этим людям сейчас как никогда важна поддержка, в том числе и юридическая. Они нуждаются в разъяснении многих правовых вопросов, касающихся оформления положенных выплат и льгот, получения отсрочки для погашения кредитов и уплаты обязательных платежей, защиты трудовых прав и многого другого", — полагает Четырбок.