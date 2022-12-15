Беглов открыл на здании школы мемориальную доску погибшему на СВО петербуржцу

Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии открытия мемориальной доски капитану Александру Жихареву на стене лицея № 369, где он учился, сообщила 15 декабря пресс-служба градоначальника. Военный был посмертно представлен к званию Героя России после гибели 27 февраля в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщили в Смольном, Жихарев принял бой под Харьковом, в ходе которого был ранен. Он отдал подчиненным приказ отходить, а сам остался прикрывать их отступление и получил смертельное ранение.

В церемонии приняли участие вдова и сын, родители и другие родственники Жихарева. В своей речи Беглов рассказал, что капитан родился в многодетной семье военнослужащего и добавил, что "благодаря таким семьям Россия всегда побеждала и будет побеждать".

Имя Жихарева навечно внесли в списки 11А класса, где тот учился. В Смольном пообещали присвоить лицею его имя.

Фото: gov.spb.ru