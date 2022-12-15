"Банкротства идут одно за другим": Глава "Союзпетростроя" пожаловался на уход с петербургского рынка трети строительных компаний за три года

В общей сложности 18 тысяч строительных компаний малого и среднего бизнеса покинули рынок Петербурга с 2019 года, сообщило 15 декабря ТАСС со ссылкой на директора местного союза строительных компаний "Союзпетрострой" Льва Каплана. Речь идет о 32% предприятий, занятых в этой сфере.

Как рассказал агентству Каплан, уход компаний вынудил искать новую работу около 700 тысяч человек. "Банкротства идут одно за другим, — пожаловался он. — У нас в строительстве 85% жилья вводят 19 крупных застройщиков".

По словам директора "Союзпетростроя", ассоциация подготовила законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства в строительной отрасли. Документ направлен в городское Заксобрание с просьбой рассмотреть его и направить в Госдуму.

Согласно данным петербургского комитета по строительству, на 1 декабря в городе было введено в эксплуатацию 3,055 миллиона квадратных метров жилья при плане на год в 3,415 миллиона "квадратов". В ноябре в четырех районах города было сдано 35 домов на 1 992 квартиры, включая индивидуальное строительство, а также 23 объекта общегражданского назначения.

Фото: pixabay