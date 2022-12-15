Минпросвещения обозначило даты ЕГЭ в 2023 году

Министерство просвещения РФ назвало даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году. Так, старшеклассникам предстоит пройти проверку знаний в период с мая по июнь.

Основной этап госэкзамена пройдёт с 26 мая по 20 июня, уточнили в Минпросвещения. Сначала одиннадцатиклассникам предстоит сдать предмет по выбору — географию, литературу или химию. 29 мая всех ждёт ЕГЭ по русскому языку, затем, 1 июня, по математике.

Историю и физику учащимся предстоит сдать 5 июня, обществознание — 8 июня, а 13, 16 и 17 июня — иностранные языки. Завершающий ЕГЭ школьники будут сдавать по информатике — 19 и 20 июня.

Резервные сроки единых госэкзаменов установлены с 12 апреля по 19 сентября 2023 года. В это время школьники получат возможность пересдать предмет, по которому получена неудовлетворительная оценка, либо из-за пропуска дисциплины по уважительной причине.