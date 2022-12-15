Голикова поведала о снижении смертности в России

Показатель смертности в России снизился с января по октябрь 2022 года на 19%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 15 декабря. По ее словам, сейчас смертность в стране постепенно возвращается к уровню, наблюдавшемуся до начала пандемии коронавируса.

Как заявила Голикова на форуме "Моя поликлиника", снижение наблюдается "по всем причинам смертности", включая онкологию и болезни кровообращения. "За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в РФ в целом снизилась на 19%", — приводит ее слова ТАСС.

В целом же 2022 год, "несмотря на испытание ковидом", стал временем возвращения к прежним показателям статистики летальных исходов. Вице-премьер выразила надежду, что в следующем году получится вернуться к показателям доковидного периода.

При этом Голикова отметила рост количества летальных исходов от ишемической болезни сердца на 7,3% за 10 месяцев.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"