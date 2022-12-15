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Новости 19:29

Серов: Обращения петербуржцев помогают повышать уровень контроля за уборкой в городе

фото ЗакС политика Серов: Обращения петербуржцев помогают повышать уровень контроля за уборкой в городе

Жалобы жителей Петербурга на некачественную уборку снега, оставленные в соцсетях представителей власти, помогают оперативнее решать эти проблемы, рассказал глава Фрунзенского района Константин Серов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

К примеру, недавно к управленцу обратилась жительница района, посетовавшая на неубранный пешеходный переход на Бухарестской улице. В тот же день Серов дал поручение расчистить все переходы на данной магистрали, а также проверить уборку на остальных улицах.

"В решении вопросов благоустройства особенно важно учитывать мнения и пожелания петербуржцев. На жалобы горожан нужно реагировать незамедлительно", - высказался по случаю губернатор Александр Беглов.

Также Серов попросил жителей района убирать машины при получении оповещений о предстоящей уборке дворов.


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