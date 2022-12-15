Петербуржцы начали получать уведомления об уборке снега в зоне платной парковки

В подведомственном комитету по транспорту СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" известили, что для удобства автовладельцев был организован сервис по оповещению об уборках снега в зоне платной парковки.

Узнать всю необходимую информацию об этом петербуржцы могут, посетив сайты parking.spb.ru и gcup.spb.ru. Кроме того, соответствующие данные будут отображаться в разделе "Информация о зимней уборке" в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга".

Сведения на обозначенных выше ресурсах будут обновлять на основе данных комитета по благоустройству. Водители смогут увидеть адреса, время и даты, по которым запланирована уборка улиц, а также очистка крыш.

Всем, у кого установлено приложение "Парковки Санкт-Петербурга", придут уведомления.